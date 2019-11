Angola: Tchizé dos Santos afastada do comité central do MPLA

O Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) aprovou, esta quinta-feira (21.11), o afastamento de Welwitschia dos Santos, também conhecida por Tchizé dos Santos, de membro do comité central do partido no poder em Angola e a suspensão por dois anos da condição de militante.

As sanções propostas pela comissão de disciplina e auditoria foram aprovadas naquela que foi a quarta reunião ordinária do Bureau Político do MPLA, orientada pelo líder do partido, João Lourenço.

O órgão de decisão do MPLA justifica a decisão tomada com o facto de a filha do ex-líder do MPLA e antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, ter violado os princípios básicos dos estatutos e código de ética partidária.

Em junho deste ano, ocomité central do MPLA suspendeu a também deputada e aprovou a instauração de um processo disciplinar "por conduta que atenta contra as regras de disciplina do partido".

Em outubro passado,a Assembleia Nacional de Angola aprovou a suspensão do mandato de deputada de Welwitschia dos Santos, por alegada ausência injustificada há vários meses do parlamento.