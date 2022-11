Angola: Situação nos hospitais "controlada" apesar da greve dos enfermeiros

De acordo com o diretor dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde, apesar da greve, a situação nos hospitais está controlada, estando alguns serviços em funcionamento a 50%. Batista Monteiro adiantou que o Ministério da Saúde reúne-se esta terça-feira (08.11) com o Sindicato dos Enfermeiros de Angola, classe profissional que convocou a greve em todo o país para reivindicar pagamento de subsídios e melhoria salarial.

"Nós recebemos no dia 6 de outubro o caderno reivindicativo, com 15 pontos, que já foram tratados a nível da comissão criada pela ministra de Estado [para a Área Social]", referiu o responsável.

Batista Monteiro sublinhou que dos 15 pontos, dois deles são fraturantes: o pagamento de subsídio para os profissionais que trabalharam diretamente na luta contra a Covid-19, nomeadamente nos centros de quarentena, nas fronteiras, no aeroporto, postos de vacinação da Covid-19, que está em tratamento, e o das horas acrescidas.

"O Ministério da Saúde está aberto. Amanhã [terça-feira] por volta das 13:00 [horas locais] vamos ter o primeiro encontro com o sindicato e tudo estamos a fazer para que possamos então aproximar as partes e levantarmos a greve o mais rapidamente possível", disse.