Angola, que futuro? "Vou votar pela diferença"

Filipe Mário é empreender e decobriu o seu propósito de vida: tornar as mulheres angolanas cada vez mais independentes financeiramente, através do autoemprego. Quer ver a diferença e por isso vai votar. "Eu vou votar naquele que me convencer e que tem um plano para um futuro melhor para Angola".