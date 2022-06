MEDIATECA

Angola, que futuro? "Queremos escolher o melhor Presidente"

Wilton Pontaria dedica parte do seu tempo a ensinar voluntariamente. Com meios próprios, ergueu uma estrutura em chapas, onde ensina mais de 500 crianças do Bairro Pingo Doce. Apesar das dificuldades que enfrenta, o professor diz que vai votar por acreditar num futuro melhor para o seu país.