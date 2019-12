Angola: Polícia deteve no Huambo 19 ex-militares que se manifestaram nas ruas

Um comunicado da delegação provincial do Ministério do Interior na província do Huambo refere que o incidente teve lugar na manhã de sexta-feira, numa ação participada por cerca de 60 elementos licenciados e desmobilizados das FAA.

A ação resultou em ferimentos em três manifestantes e um agente policial.

Segundo o documento, os ex-militares interditaram uma via, com a colocação de pneus e contentores de lixo em chama, e arremessaram pedras e paus.

Face à situação, foram mobilizados efetivos da Polícia Nacional que, "prontamente", intervieram para repor a normal circulação na via interditada.

Contudo, "não satisfeitos com a presença policial, os manifestantes, que também pretendiam chegar ao governo provincial, agrediram e arremessaram pedras contra os agentes da Polícia Nacional", acrescenta a nota.

"Como resultado da arruaça, a referida via ficou interdita por cerca de 25 minutos, o que obrigou as forças policiais a usarem meios necessários para dispersarem os seus autores, culminando com o ferimento de três insurgentes", que foram tratados no Hospital Militar Regional", salienta o documento.

Da ação ficou igualmente ferido um agente da Polícia Nacional, a destruição parcial de duas motorizadas da brigada de moto, tendo ainda ficado danificada a farda de um agente e partido o capacete de um agente da brigada de moto.

De acordo com as autoridades, esses cidadãos, que reclamam o seu ingresso na Polícia Nacional, foram reprovados nos testes realizados, por não preencherem os requisitos exigíveis para o quadro de pessoal da polícia.

Em Luanda, foram também protagonizados, em agosto e outubro deste ano, dois protestos de ex-militares que reivindicam o seu ingresso na Polícia Nacional, igualmente travado pelas autoridades policiais.