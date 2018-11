Angola

Angola: Núcleo sindical da Rádio Despertar despedido

A Rádio Despertar (RD), afeta a UNITA, despediu três jornalistas que fazem parte do núcleo sindical do órgão. A direção alega violação do sigilo profissional e os jornalistas ameaçam com uma ação judicial .

Instalações da Rádio Despertar - Luanda

Antes do seu despedimento, o núcleo sindical já se encontrava suspensos desde 15 de outubro por alegada violação ao sigilo profissional. Em causa, está o caderno reivindicativo entregue a direção da Rádio Despertar em setembro deste ano que exigia a melhoria de condições de trabalho, a inscrição na caixa de segurança social, o pagamento de Imposto de Rendimento de Trabalho e a questão dos salários em atraso. Serrote Simão, Pedro Mota e Francisco Paulo são os jornalistas que esta, esta sexta-feira (09.11.), foram despedidos. "Consta na decisão final que eu recebi, fui despedido, por exemplo, por ter falado a Deutsche Welle, a Voz da América e ter falado inclusive a Rádio Mais, uma rádio a qual eu nunca tinha dado nenhuma entrevista sequer", confirma Pedro Mota porta-voz do núcleo sindical. "Admira-me também saber que um Conselho de Administração constituído até por um jurista não consegue fazer uma emenêutica [arte de interpretar textos] suficiente para que pessoas em função sindical não sofrem de qualquer sansão do género", acrescenta. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos ainda não se pronunciou sobre o despedimento do núcleo. Erros graves? Ouvir o áudio 02:19 Ao vivo agora 02:19 min Angola: Núcleo sindical da Rádio Despertar despedido A DW África contactou o Conselho da Administração da Rádio Despertar e sem gravar a entrevista, limitou-se em afirmar que o grupo de jornalistas "vazou informações da assembleia de trabalhadores e outros erros graves". A assembleia foi realizada no dia 28 de setembro. Na carta, a entidade patronal diz também que os profissionais não compareceram no encontro em que seriam ouvidos sobre o processo disciplinar. O núcleo, anuncia Pedro Mota, vai realizar uma conferência de imprensa nos próximos dias para dar a conhecer os próximos passos a serem dados em função do despedimento. Um deles, adianta, será levar a "Voz da Sociedade" as barras do tribunal. "Vamos intentar uma ação judicial contra a rádio por difamação, por acusações falsas, por tentativa de manchar o nosso bom nome e por situações que internamente existem". Expulsão de jornalistas já é uma prática Recorde-se, que não é a primeira vez que jornalista é expulso na Rádio Despertar, órgão afeto à UNITA. Em 2014, Elias Xavieira Fernandes, então editor e apresentar do programa "Angola e o Mundo em 7 Dias" foi despedido por alegada violação do sigilo profissional num espaço onde o atual deputado Makuta Nkondo era comentador residente. Elias viria a suicidar-se em 2016 aos 33 anos de idade por razões até agora desconhecidas. Assistir ao vídeo 06:00 Ao vivo agora 06:00 min Compartilhar Esta é a minha cidade: Luanda Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/37Ydw Esta é a minha cidade: Luanda

Leia mais

Áudios e vídeos relacionados