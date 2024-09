MPLA destaca diálogo e economia no Dia do Herói Nacional

O MPLA, no poder em Angola, acredita que a manutenção de um diálogo profundo é a condição para o país atingir "o mais rapidamente possível" os objetivos traçados pelo Governo e o líder do partido, João Lourenço.

A posição vem expressa na declaração emitida hoje pelo Bureau Político do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), sobre o 17 de setembro, Dia do Herói Nacional e Fundador da Nação, António Agostinho Neto, o primeiro Presidente da República de Angola.

"O MPLA acredita que a manutenção de um diálogo profundo, permanente, aberto e inclusivo é condição fundamental para que o país atinja, o mais rapidamente possível, os objetivos traçados pelo executivo e pelo líder, camarada João Lourenço, e exorta à união de esforços em torno das melhores soluções para o futuro de Angola", refere-se no documento a que a Lusa teve acesso.

Agostinho Neto, Presidente de Angola de 1975 a 1979 Foto: dapd

Por ocasião desta efeméride, que marca o 102.º aniversário do nascimento do ex-Presidente António Agostinho Neto, o Bureau Político do Comité Central do MPLA reafirma o compromisso permanente de, "em nome da gloriosa nação política do MPLA, continuar a exaltar a vida e obra do camarada".

Neste dia, o partido no poder em Angola desde 1975, ano em que país alcançou a sua independência, "apela a todo o povo angolano a celebrar esta data com renovada esperança, visando as mudanças necessárias no atual quadro socioeconómico do país, e aspirando à concretização dos nobres ideais que orientaram a luta político partidária, assente no legado de que "o mais importante é resolver os problemas do povo", máxima de Agostinho Neto.

"Com este objetivo, o Bureau Político do MPLA defende o fortalecimento da capacidade produtiva da nação, alinhado aos desígnios da diversificação económica, como forma de assegurar a construção sustentável de uma economia que promova o desenvolvimento pelo qual Angola tanto anseia e pelo qual trabalha com dedicação incansável", lê-se na declaração.