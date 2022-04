Angola: Mais de cem vítimas de burla em falso recrutamento na Polícia Nacional

O esquema começou em Luanda e só foi descoberto no interior da província do Bengo, quando as vítimas foram transportadas para o Comando Municipal da Polícia do Ambriz, local onde supostamente teriam uma formação.

Duas das vítimas, que preferiram não gravar entrevista por motivos de segurança, avançaram à DW África que foi a sede de encontrar empregos que os levou cair na armadilha. Abalados com a situação, esperam agora que as autoridades responsabilizem os infratores.

"Seis viaturas e os cidadãos foram conduzidos para o comando municipal do Ambriz para os devidos esclarecimentos", disse, esta semana, o porta-voz da delegação Provincial do Bengo do Ministério do Interior, o inspetor-chefe Gaspar Luís.

"Presume-se que [as burlas] terão começado quando [as vítimas] foram comunicadas por uma pessoa. Segundo essa, para conseguirem uma vaga na Polícia Nacional, as vítimas tinham que desembolsar - cada uma delas - a quantia de 150 mil kwanzas (cerca de 335 euros)", acrescentou.

Duas vítimas disseram à DW África que foi a vontade de encontrar empregos que os levou cair na armadilha (foto ilustrativa).

Cadastramento das vítimas

Segundo o inspetor-chefe, com o cadastramento das vítimas, o suposto burlão entendeu ter criadas as condições para o golpe. Alugou seis viaturas e percorreu cerca de 200 quilómetros para abandoná-las junto a uma unidade policial no município do Ambriz.

"No dia 15.04, teriam recebido uma chamada de um número desconhecido que orientou-lhes para se deslocarem no local indicado na Via Expressa (Luanda) onde permaneceram durante três dias e em seguida foram orientados a se apresentarem na Escola Martires da Môngua, no Ambriz", disse.

O analista Amílcar de Armando lamenta os elevados índices de desemprego que se registam no país, e fala em ingenuidade por parte das vítimas.

"Como é possível dar-se mais de 500 mil kwanzas (cerca de 1.125 euros) a uma pessoa que não se conhece?", disse, "o que há na cabeça destas pessoas? Tanto desespero!", acrescentou.