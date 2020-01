Angola: Mais de 250 pessoas afetadas por chuvas fortes no Kwanza Norte

Mais de 250 pessoas foram afetadas pelo mau tempo na província angolana do Kwanza Norte. Várias casas desabaram e as famílias ficaram ao relento. Os residentes pedem ajuda. É o caso de Neusa António, de 27 anos, uma habitante da capital do Kwanza Norte, Ndalatando, que ficou desalojada com os filhos. "Na minha casa entrou muita água, as coisas estragaram-se, há casas que caíram", explica à DW África, enquanto faz contas aos estragos que levaram também "uma arca e a máquina de lavar".

Neusa solicita às autoridades locais a retirada urgente da população nas zonas de risco: "Que arranjem ou façam alguma coisa, se tem algum sítio onde podemos ficar para nós sairmos daqui".

Ana Paula, outra residente de Ndalatando, também foi afetada pelas chuvas - pela segunda vez: "Na primeira vez, quando caiu a chuva na semana antepassada, partiu essas casas e a minha. Agora caiu de novo, partiu de novo essa da vizinha, caiu de novo a da outra vizinha também e até fugiram de casa".

Até ao momento, as autoridades locais não disponibilizaram centros de acolhimento para receber os desalojados. Em declarações à imprensa, o governador do Kwanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, reconheceu, porém, que as enxurradas dos últimos dias são muito fortes e prometeu dar resposta, embora não tenha avançado detalhes.

Dezenas de desabamentos

André da Costa, responsável do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros local, faz o balanço preliminar dos estragos provocados pelas chuvas, contabilizando o "desabamento de nove residências e inundação de outras 49, afetando um total de 58 famílias, e correspondente a 255 pessoas", nos municípios de Cazengo, Kambambe e Lucala.

"No município de Cazengo, tivemos o desabamento de 13 residências e a inundação de 39 outras, afetando um total 186 pessoas, o município de Kambambe teve o desabamento de quatro residências e inundação de 13 outras, afetando um total de 63 pessoas, e o município de Lucala teve o desabamento de duas residências, afetando seis famílias", informa o responsável.

No município de Kambambe, as águas devastaram vastas plantações de bananas e citrinos. Na comuna de Massangano, a passagem hidráulica sobre o rio Luinha cedeu, inviabilizando a circulação de pessoas e bens, e uma estação de captação e tratamento de água potável ficou inundada e está fora de serviço.

Segundo André da Costa, do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o município de Ngonguembo, a cerca de 90 quilómetros de Ndalatando, está isolado do resto da província. A estrada que dá acesso ao município é de terra batida e está intransitável.

As autoridades lamentam "a intransitabilidade do município do Ngonguembo para o Golungo Alto ou a capital da província Ndalatando e vice-versa, por danificações de infraestruturas rodoviárias".

"No caso, a estrada não se encontra em condições para a circulação de viaturas e motociclos. Nesta altura, encontra-se sem comunicação rodoviária com o resto da província", explica André da Costa.