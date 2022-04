Angola: Médico sindicalista encontrado morto em Luanda

O corpo do médico Francisco Vieira foi encontrado no domingo, numa rua da capital angolana. A informação foi confirmada à DW África esta segunda-feira (18.04) pela vice-presidente do SINMEA, Domingas Mateus.

"Fomos surpreendidos ontem [17.04], quando eram 21 horas aqui em Angola, com a notícia de que [Francisco Vieira] tinha dado entrada já sem vida no banco de urgência de um dos hospitais públicos da Angola, o Hospital Josina Machel", avançou Domingas Mateus.

De acordo com a vice-presidente do SINMEA, o médico pediatra e sindicalista foi levado pela Polícia Nacional àquele hospital. Os agentes, segundo conta, disseram ter encontrado o corpo "sem nenhum sinal vital".

Sem sinais de violência

Para esta terça-feira (19.04), o sindicato espera o resultado de uma autópsia para confirmar a causa da morte de Francisco Vieira. No entanto, Domingas Mateus adiantou que o corpo não apresentava sinais de violência.

Ainda de acordo com a sindicalista, Francisco Vieira não tinha relatado estar a ser vítima de pressões ou ameaças.

Na semana passada, o presidente do SINMEA, Adriano Manuel, em entrevista à DW África, disse estar a ser alvo de ameaças por causa da greve iniciada a 21 de março peça categoria.