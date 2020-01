Angola Leaks: Gestor de conta da Sonangol no EuroBic encontrado morto

O diretor da private banking do EuroBic e gestor da conta da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, Nuno Ribeiro da Cunha, foi encontrado morto na quarta-feira (22.01.) à noite na casa onde residia no Restelo, em Lisboa, disse hoje à Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que a Polícia de Segurança Pública está a gerir o cenário e "tudo aponta para suicídio".

A fonte indicou ainda que o corpo do foi encontrado na garagem.

Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com a empresária e filha do ex-Presidente angolano Isabel dos Santos, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da NOS.

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) precisa que, na sequência da chamada do apoio médico ao local, os polícias da PSP encontraram Nuno Ribeiro da Cunha, de 45 anos.

Isabel dos Santos, empresária angolana

A PSP refere que Nuno Ribeiro da Cunha terá alegadamente "cometido suicídio na garagem, pelo método de enforcamento, confirmando-se o óbito após manobras de reanimação por parte dos meios de socorro".

Os antecedentes

A polícia indica que o homem já teria um "historial de tentativa de suicídio" neste mês. No dia 7 de janeiro, a GNR foi alertada para uma alegada tentativa de suicídio, no interior de uma habitação, em Vila Nova de Milfontes, onde foi encontrado um homem ferido com gravidade.

Por haver suspeita de tentativa de homicídio, a GNR contactou a Polícia Judiciária de Portimão, que esteve no local e está a investigar o caso. Nesta quinta-feira (23.01), o Ministério Público confirmou à Lusa que o homem era Nuno Ribeiro da Cunha.