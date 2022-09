Angola: João Lourenço nomeia novo Governo

O Presidente João Lourenço, nomeou, esta sexta-feira (16.09), os membros que integram o novo Governo angolano.

Não há novidades em 15 dos 23 Ministérios. Vera Daves voltará a chefiar o Ministério das Finanças, João Ernesto dos Santos volta a assumir a pasta da Defesa, Eugénio Laborinho continuará a ser ministro do Interior e Téte António mantém-se como chefe da diplomacia.

Uma das poucas alterações neste Executivo é a criação de um Ministério do Ambiente, independente da pasta da Cultura e Turismo.

Por outro lado, o Ministério da Agricultura e Pescas passará somente a ser responsável pela Agricultura e Florestas. Foi entretanto criado um novo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, chefiado por Carmen Sacramento Neto, uma das poucas novas caras novas do Governo.

Angola passa a ter um Ministério dedicado exclusivamente ao Ambiente: Será chefiado por Ana Paula de Carvalho, que desempenhava até agora o cargo de governadora de Luanda

De acordo com a informação disponibilizada na página na Presidência de Angola, são integrantes do novo Executivo angolano os seguintes nomes:

1. João Ernesto dos Santos, Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria;

2. Eugénio Cesar Laborinho, Ministro do Interior;

3. Téte António, Ministro das Relações Exteriores;

4. Dionísio Manuel da Fonseca, Ministro da Administração do Território;

5. Marcy Cláudio Lopes, Ministro da Justiça; e dos Direitos Humanos;

6. Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa, Ministra das Finanças;

7. Mário Caetano João, Ministro da Economia e Planeamento;

8. Teresa Rodrigues Dias, Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social;

9. António Francisco de Assis, Ministro da Agricultura e Florestas;

10. Carmen Sacramento Neto, Ministra das Pescas e Recursos Marinhos;

11. Victor Francisco dos Santos Fernandes, Ministro da Indústria e Comércio;

12. Diamantino Pedro Azevedo, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás;

13. Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas D´Ábreu, Ministro dos Transportes;

14. João Baptista Borges, Ministro da Energia e Águas;

15. Carlos Alberto Gregório dos Santos, Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação;

16. Mário Augusto da Silva Oliveira, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social;

17. Maria do Rosário Bragança Sambo, Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação,

18. Luísa Maria Alves Grilo, Ministra da Educação,

19. Sílvia Paula Valentim Lutucuta, Ministra da Saúde,

20. Ana Paula do Sacramento Neto, Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher,

21. Felipe Silva de Pina Zau, Ministro da Cultura e Turismo;

22. Ana Paula Chantre Luna de Carvalho, Ministra do Ambiente;

23. Palmira Leitão Barbosa, Ministra da Juventude e Desportos,

24. Ana Maria de Sousa e Silva, Secretária do Conselho de Ministros.

Edeltrudes Costa continuará como chefe de Gabinete de João Lourenço, apesar das polémicas em que se viu envolvido

Gabinete do Presidente da República

Para o seu gabinete, volta a ser nomeado Edeltrudes Maurício Fernandes Gaspar da Costa como ministro e diretor do Gabinete do Presidente da República.

Felix de Jesus Cala assume o cargo de secretário-geral do Presidente da República; Avelina Escórcio dos Santos e Santos é nomeada para o cargo de diretora adjunta do Gabinete do Presidente da República; e Edson Ulisses de Carvalho Alves Barreto para o cargo de diretor do Gabinete de Quadros do Presidente da República.

O chefe de Estado angolano nomeou ainda Adão Francisco Correia de Almeida para o cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República; Manuel José Nunes Júnior, para o cargo de Ministro de Estado para a Coordenação Económica do Presidente da República; e Dalva Maurícia Calombo Ringote Allen, para o cargo de Ministra de Estado para Área Social do Presidente da República.

Novo governador de Luanda será Manuel Gomes Homem, antigo ministro da Informação

Governadores provinciais

Também, esta sexta-feira, foram conhecidos os nomes que vão liderar os governos provinciais. Segundo a Presidência da República, são nomeadas as entidades para os cargos abaixo designados:

Manuel Gomes da Conceição Homem, para o cargo de Governador da Província de Luanda;

Pereira Alfredo, para o cargo de Governador da Província do Bié;

Maria Antónia Nelumba, para o cargo de Governadora da Província do Bengo;

Luis Manuel da Fonseca Nunes, para o cargo de Governador da Província de Benguela;

Mara Regina da Silva Baptista Domingos Quiosa, para o cargo de Governadora da Província de Cabinda;

Gerdina Ulipamue Didalewa, para o cargo de Governadora da Província do Cunene;

José Martins, para o cargo de Governador do Cuando Cubango

Pedro Maquita Armando Júlia, para o cargo de Governador da Província do Cuanza Norte;

Job Pedro Castelo Capapinha, para o cargo de Governador da Província do Cuanza Sul;

Lotti Nolika, para o cargo de Governadora da Província do Huambo;

Nuno Bernabé Mahapi Dala, para o cargo de Governador da Província da Huíla;

Deolinda Ódia Paulo Satula Vilarinho, para o cargo de Governadora da Província da Lunda Norte;

Daniel Felix Neto, para o cargo de Governador da Província da Lunda Sul;

Marcos Alexandre Nhunga, para o cargo de Governador da Província de Malanje;

Ernesto Muangala, para o cargo de Governador da Província do Moxico;

Augusto Archer de Sousa Mangueira, para o cargo de Governador da Província do Namibe;

José Carvalho da Rocha, para o cargo de Governador da Província do Uíge;

Adriano Mendes de Carvalho, para o cargo de Governador da Província do Zaire.

Artigo atualizado às 22:32 (CET) de 16 de setembro de 2022.