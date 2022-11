Angola convida RDC e Ruanda para nova cimeira em Luanda

Encontro deve realizar-se no próximo dia 21 de novembro e visa a aprovação do Plano de Ação da Paz na República Democrática do Congo e o restabelecimento das boas relações entre RDC e Ruanda.

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, convidou os seus homólogos do Ruanda, República Democrática do Congo, Burundi e o antigo Presidente do Quénia para uma cimeira em Luanda, em 21 de novembro, anunciou a presidência angolana.

O objetivo é a aprovação do Plano de Ação da Paz na República Democrática do Congo (RDCongo) e o restabelecimento das boas relações entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, segundo uma nota do secretariado de imprensa do Palácio Presidencial.

A nota não explicita se os convidados - Paul Kagame, do Ruanda, Félix Tshisekedi, da República Democrática do Congo, Évariste Ndayishimiye, do Burundi, e o antigo Presidente da República do Quénia Uhuru Kenyatta - confirmaram a presença.

João Lourenço tem sido o mediador encarregue do dossier do conflito RDCongo-Ruanda, mandatado pela União Africana, e no passado fim de semana deslocou-se a cada um dos países para se reunir com os respeitos presidentes.

Na segunda-feira, o chefe de Estado angolano recebeu o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da RDCongo, Christophe Lutundula, que foi portador de uma mensagem de Tshisekedi, cujo conteúdo não foi revelado.

Oleste da RDCongo está mergulhado em conflito há mais de duas décadas, alimentado por milícias rebeldes e pelo exército congolês, apesar da presença da missão de manutenção da paz da ONU, Monusco.

Os combates entre o M23 e o exército congolês intensificaram-se de novo no final de outubro, após um período de tréguas.

Além de terem causado dezenas de milhares de deslocados internos, os combates levaram o M23 a controlar várias cidades na província do Kivu do Norte e geraram uma crise diplomática em que a RDCongo acusa o Ruanda de apoiar o M23, uma alegação que o Governo ruandês sempre negou.

A RDCongo e o Ruanda insistem no diálogo para resolver a tensão crescente, com o apoio das negociações promovidas pela Comunidade da África Oriental (EAC) em Nairobi e pelo Presidente angolano e chefe da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos (ICGLR), João Lourenço, em Luanda.