Angola: Investigação contra vice-Presidente do Brasil por defender IURD

Candomblé: A religião africana do Brasil

Espíritos do Brasil - Deuses de África

A bandeira do Brasil no terreiro Ilé Axé Oguntòóla em Lauro de Freitas, nas redondezas de Salvador, é uma homenagem ao caboclo Boiadeiro das Sete Chapadas, que ajuda as pessoas a se curarem com ervas, segundo a crença. Para além de caboclos, espíritos de origem brasileira, são reverenciados orixás, deuses do Candomblé iorubá do oeste de África, e nkisis, deuses do Candomblé bantu do sul de África.