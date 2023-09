Angola investe milhões na transição para economia formal

Mais de 2.500 operadores económicos foram formalizados, entre novembro de 2021 e julho de 2023, em Angola, onde a informalidade é de 80%, num processo que custou 6 mil milhões de kwanzas (6,7 milhões de euros), foi hoje anunciado.

Os dados foram avançados hoje (19.09) pela ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social de Angola, Teresa Rodrigues Dias, referindo que a questão da informalidade da economia angolana constitui preocupação do executivo angolano.

"Temos uma taxa de informalidade de cerca de 80% e nós para podermos transformá-los em empregos decentese sustentáveis precisamos de, naturalmente, de fazer este trabalho de reconverter os informais em formais", disse a governante.

Reflexões Africanas: Zungueiras, mulheres inspiradoras To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Da economia informal para formal

Falando na abertura do 1.º Fórum Internacional de Reconversão da Economia Informal (FIREI), que decorre em Luanda, Teresa Rodrigues Dias deu conta que a primeira fase do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) formalizou 253.000 agentes económicos, entre novembro de 2021 e julho de 2023.

A ministra deu nota, na sua intervenção, que à luz do PREI o executivo angolano já disponibilizou 6 mil milhões de kwanzas em microcrédito e as ações deste programa devem ser "continuamente aperfeiçoadas".

Criar uma base de dados da economia informal, transferir os agentes económicos informais para a formalidade são alguns dos objetivos do PREI, com as autoridades angolanas a preverem formalizar um milhão de agentes económicos até 2024.

Em declarações aos jornalistas, Teresa Rodrigues Dias referiu que a transformação da economia informal para formal é um processo que deve também contar com o apoio dos operadores do setor, sobretudo no cumprimento das suas obrigações.

"Temos pessoas que aceitam a formalização, recebem os recursos, o microcrédito, mas depois não cumprem com as suas obrigações e isto temos de apelar aos cidadãos que eles devem cumprir os seus deveres", observou.

"Mamadus" revolucionam o comércio em Angola To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Máquina administrativa do país é ainda burocrática"

De acordo ainda com a ministra angolana, os setores das pescas, agricultura e trabalho doméstico são as áreas mais críticas onde existem o maior número de operadores informais.

Questionada sobre a burocracia que ainda persiste no processo de formalização da economia angolana, Teresa Rodrigues Dias assumiu que a máquina administrativa do país é ainda burocrática.

"Sim, nós não podemos ter ilusões, temos um país onde a máquina administrativa é mesmo burocrática e por isso também é que o executivo está a trabalhar na simplificação dos atos administrativos e não poderíamos dizer que no caso do PREI ainda não é", salientou.

O PREI, coordenado pelo Ministério da Economia e Planeamento de Angola, é cofinanciado pelo Governo angolano, União Europeia e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e conta com dez serviços públicos integrados.

Os serviços de registo de identificação civil, da administração tributária, guiché único, do Instituto Nacional de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, do Instituto Nacional de Segurança Social, do Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional e outros integram o PREI.

O FIREI decorre até quarta-feira, na capital angolana, e reúne vários especialistas angolanos e estrangeiros para discutir a formalização da economia.