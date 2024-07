Angola: Fundação Jonas Savimbi em sintonia com a UNITA?

Em Angola, o antigo presidente da UNITA, Isaias Samakuva, abordou hoje (02.07), em conferência de imprensa, o seu envolvimento na recém-criada Fundação Jonas Savimbi, negando especulações sobre a criação de um novo partido político. O evento contou com a presença de Manuel Savihemba, um dos membros influentes da UNITA, que afirmou que a fundação e o partido estão em "sintonia".

Na apresentação da Fundação Jonas Savimbi, estiveram presentes os futuros responsáveis, incluindo Isaias Samakuva, alguns membros da UNITA e familiares. À margem da cerimónia, Ginga Savimbi, filha de Jonas Savimbi, destacou o significado da fundação:

Ginga Savimbi, filha de Jonas Savimbi, destaca a importância da fundação em continuar o legado de seu pai Foto: Borralho Ndomba/DW

"Representa a continuidade da luta pelo bem-estar do povo angolano, que o Dr. Savimbi iniciou e, infelizmente, não conseguiu concluir devido à sua morte."

Após a apresentação do projeto, Isaias Samakuva detalhou os próximos passos:

"A partir de agora, vamos trabalhar na constituição dos corpos diretivos e organizar-nos do ponto de vista administrativo para, em meados de agosto, fazermos o lançamento público da fundação e começarmos a materializar os objetivos a que nos propomos."

Relação com a UNITA

Muitos especulam que a fundação é um passo para a criação de um novo partido político, mas Samakuva refutou essas alegações. O ex-líder da UNITA revelou ter informado Adalberto Costa Júnior, atual presidente da UNITA, sobre as suas funções na nova instituição, através de uma carta.

Isaias Samakuva, ex-presidente da UNITA, fala sobre os objetivos e próximos passos da Fundação Jonas Savimbi. Foto: AFP

Samakuva resumiu o objetivo principal da Fundação Jonas Savimbi: "Prestar auxílio a pessoas com necessidades especiais, fundamentada nos valores da solidariedade, justiça, inclusão, cidadania e desenvolvimento."

Manuel Savihemba, membro da Comissão Política da UNITA, presente no ato, também negou a existência de falta de sintonia entre a família Savimbi, a UNITA e a fundação. "Não há afastamento. A fundação está a ser criada agora. Não há ainda razões para dizer que há afastamento. Tanto é que estou a dizer que sou membro da comissão política. O que estamos a fazer é somente este exercício. Quando estamos a jogar futebol, joguemos futebol. Quando estamos a jogar basquetebol, joguemos basquetebol."

À margem do encontro, questionou-se Isaias Samakuva sobre as suas atividades atuais. Ele revelou estar a escrever um livro sobre as suas memórias. Quanto à sua relação com o presidente angolano, João Lourenço, Samakuva, que liderou a UNITA por 16 anos, afirmou que o presidente da república é "uma pessoa que viu crescer" e que, quando se encontram, discutem assuntos relacionados com o país.