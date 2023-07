Angola: Faltam condições para receber elefantes do Botswana

Durante uma visita de estado, neste mês de julho ao Botswana, o Presidente João Lourenço anunciou, em Gaberone, que Angola vai receber os oito mil elefantes ofertados pelo Botswana para o repovoamento dos parques nacionais do Cuando Cubango. Mas o presente não é visto de forma consensual em Angola.

Paulo Domingos é chefe de fiscalização do Parque Nacional do Mavinga no Cuando Cubango, o maior do género em Angola, e relata que a falta de recursos humanos e materiais representa um dos grandes problemas na segurança da infraestrutura.

"Neste preciso momento, nós somos 33 efetivos para aquela extensão toda", adianta ao microfone da DW. "O número é reduzido e não nos facilita na fiscalização", acrescenta, dizendo ainda que são necessários, "no mínimo, mil efetivos" na região.

Paulo Domingos, chefe de fiscalização do Parque Nacional do Mavinga Foto: Adolfo Guerra/DW

Meios "irrisórios"

Com três viaturas oferecidas pelo Governo angolano em março, Paulo Domingos afirma que os meios de que dispõe são "irrisórios" para receber os animais e combater os crimes ambientais.

"Temos viaturas (…), mas não são suficientes. Temos tentado com os poucos meios e homens. Protege-se a área para que os madeireiros não cortem [as árvores] de forma ilegal, mas do outro lado os caçadores estão a fazer das suas", lamenta. "Quando proteges os animais de um lado, os garimpeiros estão a entrar, então requer muito esforço e muita gente", referiu.

O Cuando Cubango conta com apenas 134 fiscais florestais para quase 200 mil km2 de áreas protegidas.

O ambientalista angolano Manuel Alberto Camuenho salienta um outro problema: a fuga de animais para outros países como a Namíbia, Zâmbia e Botswana.

Manuel Alberto Camuenho, ambientalista angolano Foto: Adolfo Guerra/DW

"Há que se entender quais os benefícios [de receber os animais], porque os elefantes têm o seu habitat natural, e eles, a seu tempo, viajam em manadas e oxalá que isto depois não venha a ter consequências para o nosso país, tendo em conta o número de fiscais ambientais", frisou.

"Ainda são insuficientes para conter os ataques aos parques e reservas naturais", salientou.

Criar condições

O ambientalista apela à criação de condições adequadas para que se contenha a caça furtiva, antes de se receber os elefantes.

"Oxalá que isto não se venha a reverter do ponto de vista comercial. Os elefantes têm a sua natureza socioeconómica e são muito procurados no mundo do marfim e tende a aumentar. As nossas fronteiras também não são muito seguras", adverte.

Ambientalista teme que elefantes doados possam atacar populações Foto: Adolfo Guerra/ DW

Já o economista Pedro Paka entende que Angola não está ainda em condições para receber mais animais e considera que essa não é uma prioridade, num momento em que o país enfrenta enormes problemas sociais.

"Se nós temos défice de alimentação, temos défice de desenvolvimento da agricultura que faz parte da economia social. Nós não temos agricultura favorável e prestável. Nós dependemos de outros países. Com estes elefantes cá em Angola, não é possível, porque vai criar instabilidade aos fazendeiros e agricultores que vivem do autossustento", recorda.

"Quando digo autossustento, estou a falar daquelas famílias mais vulneráveis que dependem do campo para a sua alimentação. Com estes elefantes, tenho a certeza que haverá momentos que vão fugir do local", alerta, e conclui: "De momento não estamos em condições" para receber os animais.