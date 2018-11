Angola: Ex-diretor do SIC na Huíla condenado a quatro anos de prisão por desvio de combustível

Em causa está o desvio de 49 mil litros de gasóleo, 14 mil litros dos quais foram comercializados, ilegalmente, por ordem de Amadeu Alberto Suana, a quem o tribunal ordenou também o pagamento de uma indemnização ao Estado de 4,75 milhões de kwanzas (13,6 mil euros), o valor do prejuízo.

Segundo o juiz do Tribunal do Lubango, o combustível em causa foi o que se conseguiu provar no processo que investiga o desvio de 4,95 milhões de litros de gasóleo entre novembro de 2016 a janeiro de 2017, que causou ao Estado angolano um prejuízo avaliado em 552,825 milhões de kwanzas (1,58 milhões de euros).

A defesa do antigo diretor do SIC na Huíla já apresentou recurso, logo após a leitura da sentença de um julgamento que começou a 26 de outubro último.

Outros condenados

Neste contexto, e na primeira fase do processo, o Tribunal Provincial da Huíla julgou e condenou em março último 29 arguidos a penas de prisão de dois a 12 anos, entre os quais o antigo diretor-adjunto do SIC na Huíla, Abel Wayaha.

Além de Amadeu Alberto Suana, foram condenados no processo mais quatro cúmplices no desvio do combustível orquestrado pelo antigo diretor do SIC na Huíla a penas entre um ano de prisão correcional e igual tempo de prisão suspensa, na qualidade de autores morais e materiais pelo envolvimento na compra ilícita de 89 mil litros de gasóleo, além do pagamento de uma indemnização ao estado no valor de pouco mais de cinco milhões de kwanzas (14,3 mil euros).