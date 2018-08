Angola: "Estudantes andam atrás do canudo e não de competência"

Os novos Patrimónios Mundiais africanos

Ennedi Massif, Chade

A planície de Ennedi Massif, no nordeste do Chade, também foi considerada Património Natural e Mundial da UNESCO em 2016. Com o passar do tempo, o vento e a água esculpiram uma paisagem impressionante, com falésias, desfiladeiros e formações rochosas. É aqui que se encontra a maior galeria em formações rochosas do Sahara: no arenito foram raspados milhares de desenhos - testemunhos do passado.