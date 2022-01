MEDIATECA

Angola: Emiliano Katumbela, um "revú" que se dedica à sua comunidade do Zango

Emiliano Katumbela é um "revú" angolano que na governação do ex-presidente José Eduardo dos Santos participou e promoveu manifestações de rua. Foi detido várias vezes. Hoje aposta no empreendedorismo, ensina crianças e adultos a ler e escrever e tem uma equipa de futebol. Mas o sonho de mudança para Angola continua: "o MPLA tem que sair do poder", diz.