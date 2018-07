Angola e Portugal acertam visitas de alto nível  

António Costa deverá deslocar-se a Luanda antes da Assembleia Geral das Nações Unidas, depois de ter recebido esta segunda-feira (09.07), em Lisboa, uma carta que lhe foi endereçada pelo Presidente angolano, João Lourenço, entregue pessoalmente pelo ministro angolano das Relações Exteriores.

Segundo Manuel Augusto, é desejo de Angola reforçar a cooperação com Portugal, agora que está ultrapassado "o fator irritante" que atrapalhou as relações político-diplomáticas entre os dois países, suspensas na sequência do processo produzido pela justiça portuguesa que envolvia o nome de Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola e antigo administrador da petrolífera Sonangol.

A visita do primeiro-ministro português, que poderá acontecer "muito em breve", terá uma componente económica importante, sublinhou Augusto Santos Silva, reforçando que "o relacionamento entre os dois países é muito intenso."

Manuel Augusto: "Contamos com Portugal"

Ambas as partes estão a acertar as agendas dos dois chefes de executivo, referiu Domingos Augusto. "Estamos a preparar um programa meticuloso e por isso mesmo queremos uma data em que nenhuma das partes esteja sob a pressão de outros compromissos. Mas posso assegurar que ela vai ter lugar muito brevemente", disse.

Perante a insistência dos jornalistas, o chefe da diplomacia portuguesa foi mais objetivo: "Antes do chefe de Estado de Angola e do chefe do Governo português partirem para a Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo mês de setembro, certamente será realizada a visita do primeiro-ministro de Portugal a Angola."

João Lourenço deverá retribuir a visita ainda em 2018. "Está fechado. O Presidente de Angola vem a Portugal até final do ano", noticiou o semanário português Expresso, que cita fonte oficial.

Caso Manuel Vicente já não atrapalha relações

Segundo o ministro angolano, desapareceu o "irritante" a propósito do mal estar causado pelo processo-crime instaurado pela justiça portuguesa envolvendo o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.

Ouvir o áudio 03:40 Ao vivo agora 03:40 min Angola e Portugal acertam visitas de alto nível

"Angola acabou de receber há poucos dias o processo enviado pelo Tribunal da Relação [de Lisboa]. O processo foi agora entregue às autoridades competentes angolanas que vão dar o tratamento necessário. Tal como aqui, lá também o judicial é independente, mas estou autorizado a dizer que já recebemos, para além do processo digital, já recebemos o processo físico", declarou.

A partir de agora, o caso Manuel Vicente está nas mãos das autoridades judiciais angolanas. Ultrapassado este diferendo, há muito tempo que vem sendo preparada a visita oficial do primeiro-ministro, António Costa, a Angola. Este foi o tema prioritário da reunião de trabalho, esta segunda-feira, entre os chefes da diplomacia de Portugal e de Angola.

Ajuda de Portugal diversificar economia

Angola quer reduzir a sua dependência do petróleo e conta com Portugal para a diversificação da sua economia, nomeadamente nas áreas da agricultura, pescas e indústria, incluindo o turismo, com previsão de se desenvolver setores de emprego massivo a pensar sobretudo nos jovens. O desafio foi lançado pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

"Contamos com Portugal, quer ao nível bilateral quer enquanto membro da CPLP. Queremos também contar com Portugal enquanto membro da União Europeia", disse no final do encontro de trabalho com o seu homólogo português.

Augusto Santos Silva: "Relacionamento entre os dois países é muito intenso"

Augusto Santos Silva disse que a reunião foi "muito produtiva", o que permitiu fazer o ponto da situação das relações bilaterais, no plano político, económico e cultural. "O Programa Estratégico de Cooperação, que está a ser preparado, está praticamente concluída a sua negociação do ponto de vista técnico e entendemos que ele estará pronto a ser assinado na próxima visita do primeiro-ministro de Portugal a Angola", informou.

O chefe da diplomacia angolana, que participa esta terça-feira no Fórum EurÁfrica em Cascais, disse que estão criadas as condições para o alargamento das "excelentes relações de cooperação entre os dois países". Prova disso é a audiência que teve com o primeiro-ministro António Costa e com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.