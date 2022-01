MEDIATECA

Angola e o carrossel dos tempos modernos: nomear e exonerar

No "Crónicas Africanas" desta semana, Tiago Costa debruça-se sobre o tema das exonerações, e consequentes nomeações, para cargos públicos no seu país. Neste episódio de ficção, o angolano demonstra, de forma bem humorada, as incongruências de quem nomeia ou exonera em Angola. Quais os requisitos e critérios de seleção? Tudo menos o mérito.