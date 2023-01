Angola: Corrida à liderança da JURA envolta em polémica

Borralho Ndomba

há 53 minutos há 53 minutos

A Juventude Unida Revolucionária de Angola (JURA) vai realizar, de 15 a 17 de março, o V Congresso. As candidaturas dos políticos Nelito Ekuikui e Domingos Palanga estão a causar polémica e divisões no seio do partido.