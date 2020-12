Angola: Conflito interno na gestão da IURD pode estar longe do fim 

Nove mesquitas em África que são verdadeiras obras de arte

A mesquita de Massalikul Jinaan, Senegal

Com um custo total de mais de 30 milhões de euros, a mesquita de Massalikul Jinaan foi inaugurada em setembro de 2019. É a maior mesquita da África Ocidental e tem capacidade para albergar 15.000 fiéis no interior e outros 15.000 no átrio principal. O nome do edifício deriva do título de um poema do xeque Ahmadou Bamba Mbacke, fundador da Irmandade Mouridiyya no século XIX e reverenciado santo.