Angola: Comandante-geral da Polícia Nacional exonerado

O Comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Paulo de Almeida, foi exonerado, esta segunda-feira (17.01).

De acordo com a imprensa angolana, o Presidente da República, João Lourenço, nomeou já um substituto para o cargo. Trata-se do diretor-geral do Serviço de Investigação Criminal, o comissário-chefe Arnarldo Manuel Carlos.

A decisão do Presidente angolano foi tomada após a reunião do Conselho de Segurança Nacional.

[Em atualização]