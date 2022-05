Angola: Cidadãos do Moxico pedem áreas de lazer

Em Luena, a capital provincial do Moxico, faltam parques, bibliotecas e cinemas. Por isso, o passeio habitual de muitas mães é levar as crianças ao Monumento da Paz, no centro da cidade.

Não é a opção mais segura, lamenta Cidália Roque, dona de casa de 23 anos, que gostaria de poder levar os três filhos a um parque infantil.

"Aconselho o Governo a pôr segurança aqui no Monumento da Paz e a construírem mais parques de diversão para as crianças. Não tem sítio bom para relaxar, para passar o dia ao relento, sentir aquele ar puro e brincarmos. Não temos isso", diz Cidália Roque.

Poucos parques, muitos bares

O professor Alegria Fernando também se queixa da falta de espaços de lazer em Luena. Lamenta, por outro lado, a proliferação de espaços de consumo de bebidas alcoólicas na cidade.

"Nos últimos dois anos abriram aqui mais de dez bares e nenhum espaço de lazer", afirma.

Celestino Hilário, professor de Educação Física, considera que a solução deve passar pela promoção de atividades desportivas.

"Noutras províncias há o desporto escolar e campeonatos. Aqui praticamente isso não se faz sentir. São coisas que, de certa forma, ocupam os jovens. Muitos gostariam que houvesse um campeonato de futebol ou de basquetebol. Eles gostam dessas modalidades", defende Hilário.

Angola: Cinema encerrado em Luena na província de Moxico

O professor Alegria Fernando concorda: há "muitas oportunidades" por explorar.

Impactos sociais negativos

Segundo o sociólogo André Upite, a falta de espaços recreativos e de atividades de lazer na cidade é o reflexo de um problema mais profundo, relacionado com a debilidade das infraestruturas.

"Até agora, há bairros que continuam às escuras. Se a energia ainda não chegou, o que dizer em relação à questão de lazer."

Mas, de acordo com o sociólogo, a falta de espaços recreativos pode conduzir, por exemplo, a gravidezes precoces (associadas ainda à baixa escolaridade e falta de acesso a métodos contracetivos).

A psicóloga clínica Nerina Chimboma alerta que "a falta desses espaços tem feito também com que muitos jovens prefiram ficar fora do Moxico e tem sido um fator para o aumento da prostituição".

O diretor municipal da Juventude e Desportos, Carlos Bango, garante que há medidas em curso para reverter a situação, incluindo a construção de um novo cinema.

"Existe a necessidade de aumentarmos mais esses sítios de lazer. Falando do cinema, é um caso que já temos debatido e, no programa do governo da província, existe esse plano, porque só temos um cinema. Acreditamos que tudo vai acontecer, a seu tempo, e isto poderá servir melhor a outros serviços, inclusive para o desporto", disse Carlos Bango.