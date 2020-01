Angola: Chuvas voltam a deixar dezenas de famílias desalojadas em Luanda

Luanda é a cidade que cresce mais rapidamente em África

5. Kampala, Uganda

Kampala, a principal capital de Uganda, fica nas margens do Lago Vitória. A população total da região mais do que duplicou desde o início do século XXI. Muitas pessoas do interior estão a mudar-se para as cidades. Kampala tem uma das maiores taxas de crescimento em todo o mundo. Espera-se que mais de 40 milhões de pessoas vivam na cidade até 2100.