Angola: António Venâncio não desiste da candidatura à liderança do MPLA

O pré-candidato ao congresso do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), António Venâncio,acredita que ainda pode disputar a liderança do partido contra João Lourenço, validado como o candidato único.

Venâncio argumentou ter tido "dificuldades" no processo de recolha de assinaturas. Por isso, anunciou agora que vai recorrer ao Comité Central do partido no poder em Angola, para que também possa concorrer.

O político também pretende convencer o Bureau Político e o comité de disciplina e auditoria do MPLA.

"A subcomissão de candidaturas não é a última instância. Temos outras instâncias para as quais vamos recorrer", afirmou.

Múltiplas candidaturas no MPLA

Numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira (23.11) na sua residência, em Luanda, António Venâncio voltou a defender a necessidade de respeitar os estatutos do MPLA, que preveem múltiplas candidaturas à liderança do partido.

Presidente angolano e do MPLA, João Lourenço

Segundo Venâncio, "ninguém pode contrariar o que os congressistas decidiram em 2017. A menos que os próximos congressistas alterem os estatutos".

O engenheiro pretende entrar na corrida pelo menos no início da campanha eleitoral para o congresso do MPLA, que arranca a 9 de dezembro.

Concorrência interna no MPLA?

António Venâncio salienta que, se o MPLA aprovar a sua candidatura à liderança, poderá provar aos críticos que é um partido que convive bem com a concorrência interna.

"Estamos a viver um processo histórico em que os delegados, há quatro anos, decidiram empreender uma nova forma de ocupação do cargo de presidente do MPLA. Ou seja, que não fosse apenas por uma simples indicação, mas no âmbito de uma concorrência entre vários cérebros do partido", explicou.

O jurista Felisberto Manuel da Costa

O mandatário de António Venâncio, o jurista Felisberto Manuel da Costa diz, no entanto, que há um "boicote" à candidatura do engenheiro.

"O engenheiro António Venâncio tem 47 anos de militância. Quando é que este militante se deve candidatar a presidente do MPLA? Quando morrer?"