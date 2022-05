Angola

Angola: A paixão de José Tavares pelas artes plásticas

José Tavares, ou "Jostavaress" como é mais conhecido no mundo artístico, é uma referência nas artes plásticas em Malanje. Curioso, o jovem de 24 anos elevou a sua imaginação e, além dos quadros, pinta em t-shirts, chapéus, bonés e calçados. O artista já expôs as suas obras em Moçambique e África do Sul. As suas telas retratam a "Angola do interior", diz.