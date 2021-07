Angela Merkel visita Reino Unido antes de cessar funções

A chanceler Angela Merkel viaja, esta sexta-feira, primeiro para Checkers Court, o retiro do primeiro-ministro britânico, para uma reunião com Boris Johnson. As relações Alemanha-Reino Unido depois do Brexit e o combate à pandemia de Covid-19 devem estar no topo da agenda.

Merkel e outros líderes alemães expressaram preocupação com o número de espetadores autorizados a assistir a jogos do Euro2020 no Estádio de Wembley, em Londres. As autoridades alemãs têm estado alarmadas com a rápida propagação da variante Delta do novo coronavírus na Grã-Bretanha.

Uma audiência privada com a Rainha Isabel II no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres, está agendada para o final da tarde.

Medalha

O chefe do executivo britânico vai apresentar a criação de uma medalha em homenagem à dirigente alemã que vai premiar com 10.000 libras (11.600 euros) uma cientista do Reino Unido ou Alemanha que se destaque no campo da astrofísica.

A medalha terá o nome de Caroline Herschel, astrofísica britânica nascida na Alemanha e pioneira na área, mas pretende reconhecer a formação científica de Merkel em física e química.

A Alemanha é o segundo maior parceiro comercial do Reino Unido, havendo igualmente fortes laços económicos e culturais próximos. Mais de 21.000 alemães estudam ou trabalham em universidades do Reino Unido, e cerca de dois milhões de britânicos visitam anualmente a Alemanha.

Parcerias

O Governo britânico adiantou, em comunicado, que vão ser estabelecidas várias iniciativas para aprofundar as relações bilaterais, incluindo reuniões anuais dos Governos e um Diálogo Cultural a partir de 2022.

"Ao longo dos 16 anos de mandato da chanceler Merkel, a relação Reino Unido-Alemanha foi energizada e revigorada para uma nova era. E as novas colaborações que vamos aprovar vão deixar um legado que durará durante gerações", disse Johnson.

Na quarta-feira já tinha sido anunciada uma declaração conjunta sobre cooperação em matéria de política externa e de segurança. Assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, e o seu homólogo alemão, Heiko Maas, a declaração estabelece "prioridades partilhadas entre o Reino Unido e a Alemanha e ambições em relação a uma série de questões, que incluem as alterações climáticas, China e Indo-Pacífico", indicou o Governo britânico.

No mesmo comunicado, os dois países comprometiam-se a promover a reforma do Conselho de Segurança da ONU e Londres manifestou o apoio à aspiração de Berlim de obter um assento permanente, juntamente com o Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia.

Angela Merkel e Boris Johnson reuniram-se na cimeira do G7 realizada na Cornualha entre 11 e 13 de junho, onde realizaram uma reunião bilateral. A chanceler deixará o cargo após as eleições de setembro na Alemanha.