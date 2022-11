Amós Fernando

Formado em jornalismo pela Universidade Eduardo Mondlane, Amós iniciou a sua carreira no jornal Savana como estagiário, passando pela STV (estagiário) e, mais tarde, pela TV Miramar. Amós foi também relator desportivo na Rádio Moçambique.

Em 2014, entrou para a DW África como correspondente em Tete - Moçambique. Das suas coberturas jornalísticas, destacam-se as reportagens sobre as tragédias de Chitima, em 2015, e de Caphiridzange, em 2016. Reportou ainda sobre a fuga de moçambicanos para Kapise, no Malawi. Foram dramas humanos que marcaram Amós.

Em 2020, juntou-se à equipa da DW África em Bona, na Alemanha. Apresenta os noticiários e programas de desporto.