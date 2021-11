Aline Frazão é uma cantora, compositora e um dos nomes mais sonantes da nova geração de músicos de Angola. Nasceu em junho de 1988, em Luanda.

Cantora, compositora, guitarrista e produtora, nasceu e cresceu em Luanda, mas vive atualmente em Lisboa, Portugal. Em 2011 lançou o seu álbum de estreia, “Clave Bantu”, que conta com parcerias com os escritores angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki. "Movimento", editado em 2013, é o seu segundo álbum. Aline Frazão editou ainda em 2015 em Portugal e Angola o álbum “Insular”, o seu terceiro disco de originais. Gravado na pequena ilha escocesa de Jura, este trabalho conta com a produção do britânico Giles Perring e com participações da poetisa angolana Ana Paula Tavares e a rapper portuguesa Capicua. Aline Frazão já pisou palcos de países como Cabo-Verde, Quénia, Etiópia, Tanzânia, Alemanha, Brasil, Portugal, Suíça, Noruega e Áustria.