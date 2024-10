Alfredo Magumisse: "Momade deve-se retratar pela derrota"

O até então maior partido da oposição moçambicana, RENAMO, está a "pegar fogo", devido aos maus resultados conseguidos nas últimas eleições gerais. Multiplicam-se vozes internas que pedem o afastamento do líder do partido, Ossufo Momade.

Em entrevista exclusiva à DW, Alfredo Magumisse, candidato vencido no último congresso da "Perdiz", diz que Ossufo Momade e a Comissão Política do partido são os responsáveis pela derrapagem daquela formação política, por isso "devem retratar-se".

O membro sénior da RENAMO reage à queda da RENAMO nas eleições gerais de 9 de outubro.

DW África: Como classifica o terceiro lugar da RENAMO nas eleições de 9 de outubro e a perda de referência como "principal partido da oposição" em Moçambique?

Alfredo Magumisse (AM): A situação das eleições e tendo em conta os resultados publicados até agora pela CNE, que colocam a RENAMO em terceiro lugar e com apenas 40 deputados, a ser confirmado pelo Conselho Constitucional, é deplorável, triste, dolorosa e acima de tudo, penosa. Tendo em conta a ansiedade de mudança por parte dos moçambicanos...

Membro sénior da RENAMO pede responsabilização a Ossufo Momade pela derrota da RENAMO Foto: DW/B. Chicotimba

DW África: Muito antes da realização do Congresso da RENAMO, o engenheiro tinha vido a público exigir que a liderança do partido fosse mais dinâmica. Acredita que foi a falta desse dinamismo que puniu a RENAMO nas eleições de 9 de outubro?

AM: Há uma serie de fatores que é preciso analisar. Há muita gente nova, com outro tipo de pensamento e já há um grupo razoável de intelectuais. Há um manifesto que é vendido ao povo para votação, tendo em conta os seus candidatos. O povo não recebeu bem esse manifesto e os candidatos da RENAMO. O povo não votou e o partido saiu penalizado.

DW África: Nos últimos dias, várias vozes têm vindo a público exigir a renúncia do general Ossufo Momade da presidência da RENAMO e permitir que haja novo sangue e novas dinâmicas no partido. O engenheiro Magumisse partilha deste sentimento?

AM: Eu mantenho a mesma linha de pensamento. A RENAMO apresentou um manifesto e seus candidatos. Não foram bem recebidos pelo povo e o partido teve o pior resultado. É preciso que haja uma responsabilização. A RENAMO é um partido presidencialista. O manifesto foi aprovado com a anuência dos órgãos centrais do partido. Esses devem assumir a responsabilidade da derrota, devem-se retratar.

DW África: Quando fala dos órgãos do partido, a quem é que se refere?

AM: À comissão política e ao Presidente. Estes são os maiores responsáveis pela aprovação do manifesto e por isso, tem maior responsabilidade nesta situação.

DW África: Há quem diga que neste momento há duas alas no partido: uma pró-mudança e outra pró-Momade. De que lado é que o engenheiro está?

AM: Eu não assumo a existência de duas alas, há apenas uma RENAMO. Há é ideias diferentes de como queremos atingir o mesmo objetivo: levar a RENAMO ao poder. A atual liderança conduziu o partido a este último resultado. Nestes termos, repito, há que haver responsabilização. Não quer dizer que os que estão com ou contra Ossufo Momade, sejam as ditas alas. Há que respeitar o Presidente do partido, mas tem que assumir as responsabilidades das escolhas feitas.