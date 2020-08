Alexei Navalny: Líder da oposição russa já está na Alemanha para tratamento médico

O avião que transportou o opositor do Presidente russo Alexei Navalny, que se encontra em coma após suspeita de envenenamento, aterrou ao início da manhã deste sábado (22.08) em Berlim. Do aeroporto de Tegel, Navalny foi transportado por uma ambulância do exército alemão para o Hospital Charité, onde deverá ser tratado.

"O estado de Alexei Navalny é estável", confirmou à agência de notícias AP, Jaka Bizilj, representante da Organização Não Governamental (ONG) alemã "Cinema for Peace", que organizou o voo.

Berlim "espera que o tratamento no hospital universitário Charité, conduza a uma melhoria da sua condição e permita uma recuperação total", afirmou um porta-voz do governo.

Entretanto, em comunicado, o hospital alemão fez saber que: "neste momento, estão a ser efetuados testes extensivos para fazer um diagnóstico. Após os exames e em consulta com a família, os médicos darão informações sobre o diagnóstico e o tratamento a ser seguido. o diagnóstico levará tempo, pelo que pedimos paciência".

Opositor russo foi transportado, nesta manhã de sábado (22.08), para Berlim

Alexei Navalny, estava internado desde quinta-feira (20.08), em Omsk, na Sibéria, numa unidade de cuidados intensivos, em coma e ligado a um ventilador, depois de se ter sentido mal durante um voo, suspeitando a sua equipa que possa ter sido vítima de envenenamento.

Os médicos do hospital de Omsk autorizaram na sexta-feira a transferência de Navalny para a Alemanha, para receber tratamento, a pedido da família, afirmando que o seu estado era "estável", depois de inicialmente se terem oposto.

A ONG alemã "Cinema for Peace" enviou um avião-ambulância, com uma equipa de médicos especializados no tratamento de doentes em coma, que aterrou na sexta-feira em Omsk.

A mulher do opositor pediu na sexta-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, que autorizasse a transferência do marido para a Alemanha, e a equipa de Navalny recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para tentar conseguir autorização para o seu transporte para Berlim.