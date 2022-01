MEDIATECA

Alemanha: Variante Ómicron domina o número de novas infeções

A variante Ómicron da covid-19 continua a não dar tréguas. Na Alemanha a nova variante fez disparar o número de novas infeções no país. E o Governo alemão pondera voltar a apertar as medidas de restrição para evitar muitos contatos sociais. Numa altura em que aumentam no país ondas de protestos antivacinas.