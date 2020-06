Alemanha: Várias cidades voltaram a protestar contra o racismo

Protesto contra o racismo nos cinco cantos do mundo

Pretória: Com o punho levantado

O punho levantado no ar é um símbolo do movimento "Black Lives Matter". Mas o gesto é muito mais antigo. Quando o regime do apartheid na África do Sul libertou Nelson Mandela da prisão, em fevereiro de 1990, ele levantou o punho no seu caminho para a liberdade, tal como este manifestante em Pretória. Na África do Sul, os brancos continuam a ser frequentemente favorecidos.

Autoria: David Ehl, ad