Alemanha: Três mortos em ataque à faca em Würzburg

Um ataque à faca ocorrido na tarde de sexta-feira (25.06) no centro da cidade de Würzburg, no estado alemão da Baviera, no sul da Alemanha, deixou pelo menos três mortos, cinco pessoas gravemente feridas e um número de pessoas com ferimentos leves.

O suspeito, um somali de 24 anos, foi alvejado na perna pela polícia e preso.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, disse que o homem era conhecido pela polícia e tinha sido admitido numa unidade psiquiátrica alguns dias antes.

Herrmann disse à agência alemã de notícias DPA, na sexta-feira à noite, que não podia descartar um motivo extremista islâmico porque uma testemunha tinha relatado ter ouvido o suspeito gritar "Allah akbar" - "Deus é grande" em árabe.

O suspeito vive em Würzburg desde 2015, mais recentemente num abrigo para os sem abrigo.

Aparentemente, não conhecia as vítimas.

Vídeos publicados nos meios de comunicação social mostravam peões a cercar o agressor e a tentar segurá-lo à distância com cadeiras e paus.

"Não há qualquer indicação de um segundo suspeito. Não há perigo para a população", informou a polícia na rede social Twitter.

Este sábado (26.06), o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, descreveu o ataque como um "ato de violência horrível", acrescentando que o perpetrador será responsabilizado.