Alemanha: Tiroteio em Hamburgo faz vários mortos e feridos

Várias pessoas morreram na noite desta quinta-feira (09.03) num tiroteio num centro de Testemunhas de Jeová em Hamburgo, no norte da Alemanha. As autoridades acreditam que o atirador poderá estar entre as vítimas fatais.

A polícia não confirmou o números, mas vários meios de comunicação social locais relataram que o tiroteio deixou pelo menos sete mortos e oito gravemente feridos.

Um porta-voz da polícia referiu aos jornalistas que havia "indícios que o autor do ataque" pudesse estar no edifício, "possivelmente até entre os mortos".

O comunicado inicial da polícia aponta que não havia indicação imediata sobre se o atirador, ou atiradores, estavam em fuga.

Polícia está a investigar o tiroteio em Hamburgo e promete mais detalhes do caso esta sexta-feira Foto: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Polícia realiza investigação

A polícia avançou que foi alertada para o tiroteio pelas 21:15 locais e que, depois de os agentes chegarem ao local, ouviram um tiro num andar superior do prédio.

As forças de intervenção "entraram no edifício muito rapidamente e encontraram ali pessoas mortas e gravemente feridas", explicou o porta-voz, que não adiantou possíveis motivos para o tiroteio, mas disse que uma investigação está em curso para averiguar os factos.

De acordo com o diário Bild, o tiroteio gerou "um banho de sangue" e resultou em pelo menos sete mortos e oito feridos graves.

Duas testemunhas, entrevistadas pela estação NTV, referiram que ouviram 12 tiros.

A agência de notícias alemã DPA relatou que observou equipas de socorro a retirarem 18 pessoas do local, e que escaparam ilesas.

Forças especiais foram enviadas para a cena do crime logo após a polícia ter sido alertada Foto: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Polícia faz apelo contra especulações

As autoridades de Hamburgo adiantaram que o tiroteio ocorreu no distrito de Gross Borstel, a norte da segunda maior cidade da Alemanha, no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, um prédio moderno com três andares.

No Twitter, a polícia disse que "neste momento não existe informação fiável sobre o motivo do crime", exortando as pessoas a não especularem.

O autarca de Hamburgo, Peter Tschentscher, manifestou a sua solidariedade para com as vítimas após a notícia "chocante", numa mensagem no Twitter.

As autoridades informaram que vão dar mais detalhes do incidente durante uma conferência de imprensa na tarde desta sexta-feira (10.03).