Alemanha: "Segunda vaga de Covid-19 já está aí"

O aumento do número de novos casos de Covid-19 na Alemanha está a levar os governos estaduais a falar numa segunda vaga da pandemia no país. Em entrevista este sábado (25.07) ao jornal regional Rhenischer Post, o chefe de Governo da Saxónia, Michael Kretschmer, defendeu que "a segunda [vaga] já está aí".

"Todos os dias temos novo focos de infeção que podem originar um elevado número de casos", alertou o governador que percente à União Democrata Cristã (CDU), partido da chanceler Angela Merkel.

Segundo o Instituto Robert Koch, a Alemanha identificou 781 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, um número ainda assim abaixo das 815 novas infeções identificadas na sexta-feira.

Mudança de tendência

Ao todo, desde o início da pandemia, foram registados 204.964 casos de covid-19 e 9.118 mortes. De acordo com o instituto, os números dos últimos dias representam uma mudança na tendência, dado que até agora o número médio de novas infeções era de cerca de 500.

O aumento tem sido registado em várias regiões do país, embora cerca de 60% dos novos casos tenham sido registados nos Estados do oeste (Renânia do Norte-Vestefália) e do sudoeste (Baden-Württemberg).

As autoridades de saúde atribuem as novas infeções a grandes celebrações, atividades de lazer e locais de trabalho, ou de visitas à comunidade e unidades de saúde. O crescente número de casos também está sendo atribuído aos viajantes que retornam.

Depois de as autoridades de saúde alemãs terem admitido que estes são dados preocupantes, o governador Michael Kretschmer disse na entrevista àquela publicação regional ser necessário "quebrar" esta nova tendência.

Passageiros passam por teste à Covid-19 no aeroporto de Frankfurt

Teste aos viajantes

Entretanto, a Alemanha vai oferecer testes à Covid-19 aos cidadãos alemães que regressam ao país, nomeadamente após um período de férias, e vai instalar centros de despistagem nos aeroportos para viajantes procedentes das denominadas zonas de risco. A medida foi anunciada na sexta-feira (24.07) pelo Governo.

A ministra regional da Saúde de Berlim, Dilek Kalayci, explicou que o caráter obrigatório do teste gratuito de diagnóstico é um aspeto que ainda está a ser analisado.

Um dos aspetos já definidos, segundo frisou a representante, é o facto dos viajantes procedentes de uma área de risco, designação que atualmente abrange um conjunto de 130 países e territórios, terem de cumprir um período de confinamento de 14 dias após a entrada no país ou terem um teste negativo, procedimento esse realizado em centros de despistagem a instalar nos aeroportos.

Os viajantes procedentes de outros países (não identificados como zonas de risco) poderão ser igualmente testados de forma gratuita, mas em centros de despistagem fora dos aeroportos.