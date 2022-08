MEDIATECA

Alemanha: Quem vai acabar com o domínio do Bayern Munique na Bundesliga?

As 18 equipas têm 34 jogos para responder a esta pergunta. A principal liga alemã, que tem o carimbo exclusivo da DW, arranca este fim de semana. Mas antes de a bola rolar, a DW Português para África já está no terreno do jogo e teve acesso a imagens exclusivas de dois dos palcos cobiçados da Bundesliga: Signal Iduna Park e Bayer Arena.