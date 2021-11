MEDIATECA

Alemanha mais perto da coligação governamental "semáforo"

A Alemanha parece estar mais próxima de um Governo liderado por Olaf Scholz, do SPD. Os Verdes e o FDP anunciaram a vontade de formar Governo com os social-democratas, que venceram as eleições de 26 de setembro por uma margem estreita. Os três partidos estiveram reunidos esta quinta-feira (07.10) em conversações preliminares.