Alemanha lembra vítimas de ataque terrorista em Hanau

A 19 de fevereiro de 2020, um extremista de direita de 43 anos assassinou nove pessoas numa onda de tiroteios por motivos raciais em Hanau, cidade perto de Frankfurt. Posteriormente, o homem matou a sua própria mãe antes de tirar a sua própria vida.

"Este ataque não apareceu do nada. E foi tudo menos aleatório", disse hoje a ministra alemã do Interior, Nancy Faeser, num serviço fúnebre no cemitério principal de Hanau. Ela acrescentou que o terreno fértil era "um clima de desprezo pela humanidade que incita os extremistas violentos e, no pior dos casos, os leva a agir".

Ao lado de políticos e líderes religiosos nacionais e locais, Faeser prestou homenagem às vítimas do ataque e garantiu o seu apoio às famílias enlutadas.

"Racismo é um veneno"

O primeiro-ministro do estado de Hesse, Volker Bouffier, chamou ao racismo um veneno. "Devemos, portanto, estar vigilantes, não devemos permanecer indiferentes. Devemos fazer frente aos racistas e certamente não mostrar compreensão".

O chanceler Olaf Scholz nomeou cada uma das vítimas num tweet: "Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Sedat, Said Nesar, Vili Viorel. Fizeste parte do nosso país, uma parte de nós", disse Scholz numa mensagem de vídeo publicada no Twitter no sábado.

Uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento estatal está atualmente a investigar a condução do ataque, tentando determinar se este representou uma falha por parte das autoridades antes, durante ou após o evento.

Para além da celebração no cemitério principal de Hanau, foram organizados no sábado, em Hanau, Frankfurt e outras cidades da Alemanha, outros eventos memoriais, comícios e manifestações.