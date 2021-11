Alemanha: Hospitais cheios obrigam a transferência de pacientes para o exterior

De acordo com os dados, publicados esta quinta-feira (18.11.), da Associação Interdisciplinar de Medicina Intensiva, em 100 dos 400 distritos alemães apenas há uma cama livre de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Em 50 destes distritos já não há espaço para receber internados.

O número total de pacientes nas UTI é cerca de 3.400, valor menor que nos momentos mais críticos da pandemia, que registou cerca de 5.700. No entanto, a escassez de pessoal reduziu a capacidade dos hospitais, que agora têm menos camas comparativamente ao ano anterior.

Transferências para Itália

A situação já levou a que alguns pacientes fossem transferidos de Munique para Bolzano, no norte da Itália, confirmou o diretor do hospital de Freising, na capital bávara, Rainald Kaube. A situação é especialmente crítica na Baviera, no sul do país, e em Baden-Württenberg, no noroeste.

"Os serviços de saúde estão saturados, operações necessárias estão a ser adiadas e todos os dias são anunciados recordes de casos”, lamentou a Cruz Vermelha e outras organizações, num comunicado conjunto.

O Instituto Robert Koch, referência de epidemiologia na Alemanha, anunciou hoje a deteção de 65.371 novos casos nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Há uma semana, este número era de 50.196 num dia. A incidência de casos também atingiu novos patamares, chegando a 336,9 casos para cada 100 mil habitantes, comparando com os 319,5 de de quarta-feira (17.11). Os dados de hoje indicam a morte de 264 pessoas provocadas pela doença, número que há uma semana era de 235 defuntos.