Alemanha: Extrema-direita apresenta-se como "única real oposição"

Os rostos da AfD: Conheça os novos parlamentares da Alemanha

Markus Frohnmaier

Frohnmaier é o chefe da organização da juventude do partido, a Junge Alternative (Alternativa Jovem). O jovem político, de 28 anos, escreveu em agosto de 2016 no Facebook que "nossa geração é a que mais sofrerá" com a decisão da chanceler Angela Merkel de "afundar este país com o proletariado de baixa qualidade de África e do Oriente".