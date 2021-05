Alemanha e Namíbia perto de chegar a acordo sobre "genocídio"

Segundo noticia, esta sexta-feira (14.05), a estação de rádio "Deutschlandfunk", que cita fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros e é referida pela agência Efe, os executivos de Alemanha e Namíbia acordaram os pontos fundamentais, depois de seis anos de negociações, faltando fechar o aspeto mais importante -- referente às compensações.

A estação acrescenta que o Acordo de Reconciliação entre os dois países poderá ser concluído neste fim de semana, referindo-se à ronda de negociações entre representantes dos dois países, que decorre em Berlim.

O Governo alemão está disposto a reconhecer, do ponto de vista atual, que os massacres de dezenas de milhares de pessoas das etnias Herero e Nama, na então colónia do 'reich' alemão no Sudoeste de África, constituíram um "genocídio".

Até agora, Berlim tinha sido relutante em utilizar o termo, uma vez que a sua utilização poderia resultar no pagamento de uma indemnização.

O Presidente alemão, Fank-Walter Steinmeier, deverá viajar para a Namíbia e participar numa cerimónia comemorativa a realizar no parlamento, onde solicitará formalmente o perdão.

As reparações, o ponto mais complicado do acordo, deverão contribuir para compensar as consequências sociais do conflito instigado pelo Exército alemão para controlar a região.

Os representantes das etnias afetadas exigiram reparações individuais, enquanto Berlim defendeu investimentos nas terras habitadas por Herero e Nama, uma vez que nunca recuperaram desde as intervenções alemãs.

O parlamento alemão utilizou pela primeira vez a palavra "genocídio" para se referir a este massacre em novembro de 2019

.