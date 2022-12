Alemanha e Bélgica eliminadas do Mundial 2022

A seleção alemã voltou a cair pela segunda vez consecutiva na fase de grupos do Mundial de futebol. Foi assim em 2018, na Rússia, quando foi eliminada pela Coreia do Sul, e agora a história repetiu-se.

Os germânicos até venceram por 4-2 à Costa Rica, mas foi insuficiente para seguir em frente, num grupo em que o Japão passou em primeiro, seguido da Espanha.

A Alemanha também estava dependente do resultado do jogo do Japão contra a Espanha para seguir em frente e a vitória japonesa por 2-1 acabou por ditar o destino da "Mannschaft".

Neste Mundial, os alemães somaram apenas quatro pontos, fruto de uma derrota, de um empate e de uma vitória, e regressam a casa ocupando o terceiro lugar do grupo E.

"Não estou zangado com a Espanha, estou zangado connosco", disse o técnico da seleção alemã, Hansi Flick, que não escondeu a sua decepção, mas não atribuiu o fracasso à derrota da Espanha frente ao Japão.

"Acabaram de nos eliminar do Mundial e queremos tentar levantar-nos o mais rápido possível. Agora não podemos falar sobre o Euro 2024, temos de analisar nosso trabalho e seguir um caminho diferente", declarou.

Bélgica faz as malas

Outro "gigante" que caiu por terra foi a Bélgica, que no Mundial de 2018 ficou em terceiro lugar. Desta vez, arruma as malas ainda na fase de grupos.

Os belgas empataram sem golos com a Croácia. Neste grupo, Marrocos passou em primeiro lugar e em segundo ficou a Croácia.

Belgas empataram sem golos frente à Croácia Foto: Peter De Voecht/Panoramic/IMAGO

Após a eliminação da Bélgica do Mundial do Catar, o espanhol Roberto Martínez anunciou a sua saída do comando técnico da seleção.

A Real Associação Belga de Futebol, que não escondeu a desilusão com a eliminação dos "red devils" após o empate por 0-0 com a Croácia, agradeceu esta quinta-feira o "imenso legado" deixado pelo treinador às próximas gerações.

"Agradecemos a Roberto Martínez por tudo o que conquistou com esta geração de ouro, tanto como treinador como como diretor técnico", disse o diretor-geral da Federação Belga de Futebol, Peter Bossaert, em comunicado.

Hoje, joga-se para os grupos G e H. No grupo G, a Sérvia enfrenta a Suécia e os Camarões jogam contra o Brasil. No grupo H, Portugal tem pela frente a Coreia do Sul e o Gana joga com o Uruguai.