Alemanha: Carro atropela multidão no mercado de Natal

Várias pessoas foram mortas e várias ficaram feridas nesta sexta-feira ao serem atropeladas por um carro que invadiu em alta velocidade uma feira de Natal na cidade de Magdeburg, no leste da Alemanha. A polícia deteve um cidadão saudita.

Segundo autoridades locais, o caso é tratado como um atentado terrorista.

O porta-voz do governo do estado de Saxônia-Anhalt, Mathias Schüppe, disse que o incidente "certamente é um atentado" devido à forma como aconteceu.

Várias pessoas foram feridas Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

De acordo com informações de órgãos de segurança, um veículo de marca BMW e cor preta atingiu uma multidão sem frear por volta das 19h (horário local). A imprensa local disse que de 60 a 80 pessoas podem ter ficado feridas.

A feira, localizada no centro histórico da cidade, foi temporariamente fechada para a polícia investigar as circunstâncias do incidente.