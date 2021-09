Alemanha: Candidatos à sucessão de Merkel enfrentam-se em debate televisivo

Em duas semanas, os eleitores na Alemanha vãos às urnas para as eleições federais de 2021. Os três candidatos mais propensos a suceder Angela Merkel como chanceler enfrentaram-se no seu segundo debate televisivo neste domingo (12.09). Eles responderam às questões dos melhores jornalistas, e debateram as questões mais prementes.

Pandemia de Covid-19, as mudanças climáticas e a digitalização foram alguns dos temas em destaque. A DW transmitiu o evento em directo, em inglês, este domingo (12.09) (clique aqui). Após o debate, analistas debateram as últimas sondagens e as atuações dos candidatos.

Os três partidos de maior votação na Alemanha têm a hipótese mais realista de formar o próximo Governo como o partido mais forte de uma coligação. Cada um deles nomeou um candidato para ser então eleito chanceler pelo Parlamento alemão, o Bundestag.

Armin Laschet (esq.), Annalena Baerbock (centro) e Olaf Scholz (dir.).

Quem são os candidatos?

Annalena Baerbock é a principal candidata para os Verdes, partido da oposição. Subiram nas sondagens de opinião no início deste ano, e têm grandes chances de terem papel crucial em conversações de uma coligação. Baerbock tem sido líder conjunta do partido ao lado de Robert Habeck, desde 2018. Embora sua pouca experiência governamental e um início de campanha difícil, os analistas dos media ficaram impressionados com o seu desempenho em debates anteriores.

Armin Laschet lidera a campanha para os democratas-cristãos conservadores do partido de Angela Merkel (União Democrata-Cristã - CDU). Assumiu a presidência do partido no início deste ano, após uma intensa luta interna pelo poder. O início da sua campanha foi atrasado por uma longa negociação com Markus Söder, chefe da União Social-Cristã - CSU, da Baviera, sobre quem seria o principal candidato da coligação conservadora CDU-CSU. Desde então, a sua campanha tem sofrido de várias críticas públicas. A popularidade do Laschet nas sondagens caiu e espera-se que esteja na ofensiva este domingo (12.09).

Olaf Scholz é ministro das finanças e vice-chanceler de Angela Merkel. Ele é o candidato do Partido Social-Democrata (SPD), e o único candidato que não é também presidente do partido. O ex-prefeito de Hamburgo lidera atualmente as sondagens, e saiu do último debate como um claro favorito. Scholz estilizou-se como um pragmatista tranquilizador durante a sua campanha.