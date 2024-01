Alemanha mais crítica em relação ao Governo de Israel?

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, encontra-se atualmente no Médio Oriente, em sua quarta visita à região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas. Após passar por Israel e Cisjordânia, a chefe da diplomacia alemã reuniu-se nesta terça-feira com seu homólogo egípcio, no Cairo, onde sublinhou que a paz só será alcançada com a "solução de dois Estados".

A Alemanha tem uma responsabilidade histórica para com Israel, mas tem se mostrado cada vez mais crítica ao Governo de Benjamin Netanyahu. A Alemanha tem sido um dos principais defensores de Israel. Depois dos ataques do grupo islamista Hamas, a 7 de outubro - que marcaram o início do conflito na Faixa de Gaza -, Berlim apressou-se a expressar o seu apoio a Israel."

"O Governo alemão está ao lado de Israel", frisou Annalena Baerbock. Além da chefe da diplomacia, também o chanceler Olaf Scholz deixou claro o posicionamento da Alemanha. "A segurança de Israel é um princípio fundamental para a Alemanha", disse Olaf Scholz.

Alemanha mudou o tom?

Mas o tom mudou e a Alemanha tem sido cada vez mais crítica à medida que a situação se agrava e aumenta o receio de que o conflito se alastre na região. Durante sua passagem pela Cisjordânia, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, visitou uma aldeia palestiniana, uma das muitas afetadas pela crescente violência de colonos radicais israelitas.

"Isto não é apenas desumano, é ilegal. É ilegal à luz da lei israelita e é ilegal à luz do direito internacional". Também na mais recente visita a Jerusalém, Baerbock não poupou nas palavras e apelou a Israel por mais contenção na ofensiva na Faixa de Gaza.

"Está a tornar-se cada vez mais claro: o Exército de Israel tem de fazer mais para proteger os civis em Gaza. Tem de encontrar formas de combater o Hamas sem que tantas pessoas morram ou fiquem feridas. O sofrimento de tantas pessoas inocentes não pode continuar. Precisamos de uma operação menos intensiva."

"Gaza pertence aos palestinianos"

A ministra sublinhou ainda que "Gaza pertence aos palestinianos" e sobre o futuro deixou um aviso.

"A nossa posição é muito clara. Não pode haver ocupação da Faixa de Gaza, nem expulsão, nem redução da dimensão do território", disse Baerbock.

Esta terça-feira, na capital egípcia, Cairo, a responsável voltou a sublinhar que a Alemanha rejeita a possibilidade dos palestinianos da Faixa Gaza e da Cisjordânia serem deslocados por Israel. Sem esquecer a ligação histórica com o país, a Alemanha tem procurado balancear entre o apoio e as críticas diante da crescente pressão pública para que tome uma posição mais clara em relação ao conflito.

Segundo as autoridades de Gaza, a ofensiva militar de Israel já causou mais de 23.000 mortos e 58.000 feridos. O conflito causou mais de 1,9 milhões de deslocados.