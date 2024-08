Alemanha: Ataque faz três mortos em Solingen

As autoridades alemãs detiveram uma pessoa de 15 anos que pode estar envolvida no ataque com recurso a uma faca, em Solingen, oeste da Alemanha, que matou pelo menos três pessoas.

com agências

| com agências

nn | com agências

As autoridades alemãs detiveram uma pessoa de 15 anos que pode estar envolvida no ataque com recurso a uma faca, em Solingen, oeste da Alemanha, que matou pelo menos três pessoas.

A polícia está a investigar se o suspeito está ligado ao esfaqueamento que ocorreu num festival de rua por volta das 21h45 (hora local) de sexta-feira. "Várias medidas policiais, incluindo buscas em vários locais, estão a ser realizadas em paralelo", afirmou a polícia de Düsseldorf em comunicado.

"As investigações e buscas por possíveis autores e motivos do crime estão em pleno andamento", acrescentou.

A polícia diz que o homem feriu também oito pessoas durante o ataque em Fronhof, um mercado no centro da cidade onde tinha sido montado um palco para os eventos de comemoração dos 650 anos de Solingen.

Segundo as autoridades, o homem atacou as vítimas com uma faca, tendo como principal alvo a zona da garganta.

A zona onde decorreu o ataque permanecia selada ao final da manhã de sábado (24.08) Foto: Sascha Schuermann/Getty Images

A polícia está focada em tentar também compreender as motivações do crime. O nome do evento, "Festival da Diversidade", aumenta o receio de que se trate de um ataque com contornos xenófobos.

Chanceler Olaf Scholz: "Um incidente terrível"

O chanceler alemão, Olaf Scholz, manifestou o seu pesar pelo ataque em Solingen e apelou a que o autor do crime fosse rapidamente levado à justiça.

"O ataque em Solingen é um incidente terrível que me chocou", escreveu na rede social X, antigo Twitter. "Lamentamos as vítimas e estamos ao lado dos seus entes queridos. Desejo aos feridos uma rápida recuperação", disse, acrescentando: "O perpetrador deve ser preso rapidamente e punido com toda a força da lei".

O Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, apelou a todos na Alemanha para "se unirem contra o ódio e a violência", ao mesmo tempo que manifestou choque com o ataque.

"Este terrível ato em Solingen abalou-me, abala o nosso país", disse após um telefonema com o presidente da Câmara de Solingen, Tim-Oliver Kurzbach.

Várias pessoas depositaram velas e flores no local onde decorreu o ataque em Solingen Foto: Roberto Pfeil/AFP/Getty Images

Outros ministros também já reagiram

O Ministro da Economia alemão, Robert Habeck, e a Ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, do Partido Verde, manifestaram o seu pesar pelo ataque.

"A violência contra as pessoas que apenas querem celebrar com alegria é algo que deve ser condenado", disse Habeck, que é também vice-reitor, em Berlim.

"É bom que a polícia esteja agora a fazer todos os esforços para encontrar o autor do crime o mais rapidamente possível", acrescentou.

Annalena Baerbock escreveu no X, antigo Twitter, que os seus pensamentos estavam com os familiares e amigos das vítimas.

"Os meus agradecimentos às forças da lei e da ordem, que estão à procura do perpetrador", afirmou.

Várias outras personalidades da política, da igreja e da sociedade alemã estão a manifestar-se nas redes sociais em solidariedade com as vítimas e seus familiares.